Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 46,36 EUR.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 46,36 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,88 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.010 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 102,76 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,80 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 3,36 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,681 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 80,60 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 24.10.2024. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 1,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 357,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 349,10 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

