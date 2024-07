Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 75,90 EUR abwärts.

Um 15:47 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 75,90 EUR. Bei 75,70 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 76,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.541 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 19,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.07.2023 Kursverluste bis auf 66,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,644 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 87,20 EUR angegeben.

Am 02.05.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 EUR gegenüber 2,20 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,263 EUR je Siltronic-Aktie.

