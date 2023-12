Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Nachmittag an

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Um 15:46 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 83,05 EUR zu. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,60 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 81,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.935 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 92,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2023). Gewinne von 11,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (58,40 EUR). Mit Abgaben von 29,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,67 EUR an.

Am 26.10.2023 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

