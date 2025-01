Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 43,62 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 11:42 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 43,62 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,76 EUR aus. Bei 43,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.231 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 93,50 EUR. 114,35 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,681 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,60 EUR.

Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,30 Mio. EUR – ein Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.03.2026 dürfte Siltronic die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

