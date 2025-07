Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 42,40 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 42,40 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,28 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.891 Siltronic-Aktien.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 86,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 09.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 32,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,120 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 30.04.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 345,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 343,50 Mio. EUR eingefahren.

Die Siltronic-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,715 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht

Micron Technologies beflügelt Aktien von AIXTRON, Infineon & Co.