Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Vormittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 72,95 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,1 Prozent auf 72,95 EUR ab. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,95 EUR ab. Bei 73,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 434 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 22,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 68,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Abschläge von 6,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,626 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 25.07.2024. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 351,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. Siltronic dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,642 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag zu

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen