Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 65,00 EUR.

Um 11:43 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 65,00 EUR ab. Bei 64,25 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 65,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.769 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. 44,62 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 64,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,628 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Am 25.07.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. Siltronic dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,862 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

