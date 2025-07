Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Donnerstagmittag an

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 43,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:39 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 43,22 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,34 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.759 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2024 markierte das Papier bei 79,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 25,96 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,109 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 EUR aus.

Am 30.04.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siltronic mit 0,86 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 345,80 Mio. EUR im Vergleich zu 343,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,727 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht

Micron Technologies beflügelt Aktien von AIXTRON, Infineon & Co.