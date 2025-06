Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Mittwochmittag kräftig

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,4 Prozent auf 40,32 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 40,32 EUR zu. Bei 40,50 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 42.734 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 96,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (32,00 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 20,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,132 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 30.04.2025. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,86 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 345,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,50 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Siltronic-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,566 EUR je Siltronic-Aktie.

