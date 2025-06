Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag stark gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 9,4 Prozent auf 41,46 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 9,4 Prozent auf 41,46 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 41,74 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,18 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.470 Stück gehandelt.

Bei 79,10 EUR markierte der Titel am 02.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 90,79 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,00 EUR ab. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 29,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,132 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 44,17 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 345,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,566 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

