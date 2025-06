Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Minus bei 38,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 38,24 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,20 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 38,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.953 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 51,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 16,32 Prozent Luft nach unten.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,132 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,17 EUR.

Siltronic ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ebenfalls ein EPS von 0,86 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 345,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,566 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Bodenbildungsversuch: Aktien von AIXTRON und Siltronic stark

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren