Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 38,64 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 38,64 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,38 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,50 EUR. Zuletzt wechselten 1.085 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 104,71 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 17,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,132 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,17 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,86 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 345,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 343,50 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Siltronic die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,566 EUR je Aktie aus.

