Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 76,70 EUR zu.

Um 09:00 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 76,70 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,70 EUR an. Bei 76,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 194 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,56 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 67,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 14,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,644 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,20 EUR aus.

Am 02.05.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,20 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,06 Prozent auf 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 404,40 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.07.2025 dürfte Siltronic die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 0,263 EUR im Jahr 2024 aus.

