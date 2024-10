Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 63,35 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 63,35 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 63,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,60 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.903 Stück gehandelt.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,25 EUR am 09.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 1,42 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,628 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 351,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 0,862 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

