Siltronic Aktie News: Siltronic behauptet sich am Vormittag

Die Aktie von Siltronic hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siltronic-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 77,50 EUR.

Die Siltronic-Aktie bewegte sich um 09:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 77,50 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 77,50 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 77,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,50 EUR. Zuletzt wechselten 25 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 21,29 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 68,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 13,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,644 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 87,20 EUR angegeben.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,20 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,263 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

