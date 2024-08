Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 73,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 73,35 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 73,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 21,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 68,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 7,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,640 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,00 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 351,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 403,70 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siltronic.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,725 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag zu

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen