Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagmittag im Bärenmodus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,2 Prozent auf 43,04 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 5,2 Prozent auf 43,04 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,94 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.200 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 93,50 EUR erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 117,24 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2025 Kursverluste bis auf 42,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,681 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,60 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 24.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

