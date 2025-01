Siltronic Aktie News: Siltronic reagiert am Mittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 44,06 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 11:47 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 44,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,14 EUR. Zuletzt wechselten 8.310 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 93,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 112,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,95 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,681 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 79,60 EUR.

Siltronic gewährte am 24.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,10 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 357,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 349,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 10.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

