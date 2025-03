Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Mittag zu

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 46,98 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 46,98 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 47,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 38.525 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,05 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 89,55 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.02.2025 auf bis zu 36,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 22,44 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,60 EUR.

Am 06.03.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic ebenfalls 1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 360,60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 356,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,942 EUR je Siltronic-Aktie.

