Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 46,92 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 46,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 47,46 EUR. Bei 46,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.335 Siltronic-Aktien.

Am 21.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 89,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.02.2025 (36,44 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 22,34 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,60 EUR aus.

Siltronic gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 360,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 01.05.2026 dürfte Siltronic die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,942 EUR je Siltronic-Aktie.

