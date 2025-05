Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Siltronic

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 38,74 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 38,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 38,58 EUR. Bei 38,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 13.918 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 79,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 104,18 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 17,40 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,138 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,17 EUR je Siltronic-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 30.04.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 345,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,416 EUR ausweisen wird.

