Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Siltronic zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Siltronic-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 39,00 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:03 Uhr bei der Siltronic-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 39,00 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 39,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 38,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.417 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 102,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 17,95 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,138 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,17 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 345,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siltronic-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 23.07.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,416 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

