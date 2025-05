Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 39,68 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 39,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 39,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.821 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 99,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 09.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 19,35 Prozent Luft nach unten.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,138 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,17 EUR.

Am 30.04.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 345,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,416 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

