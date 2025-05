Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Siltronic

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 38,92 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 38,92 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 38,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.577 Siltronic-Aktien.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 103,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 17,78 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,138 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,17 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 345,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 343,50 Mio. EUR eingefahren.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,416 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

