Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 39,16 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 39,16 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,78 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.659 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,10 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 101,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (32,00 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 18,28 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,138 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 44,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 30.04.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 343,50 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 345,80 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Siltronic-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siltronic.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,416 EUR ausweisen wird.

