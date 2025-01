Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag fester

Siltronic im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,18 EUR zu.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 44,18 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 44,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.370 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 52,75 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,50 EUR am 15.01.2025. Mit einem Kursverlust von 3,80 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,681 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,60 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic gewährte am 24.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 357,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 349,10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.03.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

