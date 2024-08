Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 74,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,6 Prozent auf 74,80 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 74,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,50 EUR. Bisher wurden heute 6.973 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,640 EUR je Siltronic-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,00 EUR an.

Siltronic gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 351,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,725 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX zum Start im Aufwind

Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im TecDAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen