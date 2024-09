Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 66,85 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 1,7 Prozent auf 66,85 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 66,75 EUR. Bei 67,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 3.045 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 40,61 Prozent zulegen. Bei 66,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 0,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,628 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 25.07.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 1,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,872 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich im Aufwind

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag fester