Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 33,32 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 33,32 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 33,14 EUR. Bei 34,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 35.962 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (81,55 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2024. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 144,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 32,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 3,96 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siltronic hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 360,60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 356,60 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,613 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: Siltronic gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chipaktien wie Infineon, AIXTRON und ASML im Aufwind: Markt reagiert auf temporäre Zoll-Ausnahmen