Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 33,96 EUR zu.

Das Papier von Siltronic konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 33,96 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 34,62 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.853 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 140,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,77 Prozent.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 53,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 06.03.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 360,60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,613 EUR einfahren.

