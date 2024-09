Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siltronic zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 66,00 EUR zeigte sich die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Siltronic-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 66,00 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 66,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 66,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 230 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 42,42 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2024 (65,70 EUR). Abschläge von 0,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,628 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,00 EUR.

Am 25.07.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 351,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 0,872 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

