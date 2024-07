Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 72,30 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 72,30 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,25 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 31 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 30,01 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 68,50 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 5,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,644 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,20 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 02.05.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 343,50 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 404,40 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,263 EUR in den Büchern stehen haben wird.

