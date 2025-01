Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 45,08 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 45,08 EUR. Bei 45,08 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.253 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 107,41 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,50 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 5,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,681 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 79,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 24.10.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 1,10 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 357,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 349,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 10.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 2,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

