Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Vormittag gestärkt

20.06.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 37,16 EUR.

Das Papier von Siltronic legte um 09:01 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 37,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 37,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.008 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 53,02 Prozent niedriger. Bei 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,132 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,17 EUR. Siltronic gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 345,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 343,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. 2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,579 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen Bodenbildungsversuch: Aktien von AIXTRON und Siltronic stark TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

