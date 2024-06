Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag schwächer

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 72,10 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 72,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 71,50 EUR. Bei 73,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 31.829 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,37 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 7,56 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,644 EUR aus. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 343,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 404,40 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siltronic.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,263 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

