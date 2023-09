Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 73,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie notierte um 15:41 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 73,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 72,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.855 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 87,25 EUR markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 19,03 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,65 EUR am 14.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,54 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 417,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

Börse Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell

Börse Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus