Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 73,50 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 73,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 73,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,70 EUR. Zuletzt wechselten 1.710 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2023 auf bis zu 87,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 18,71 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 73,67 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. Das EPS lag bei 3,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 417,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

