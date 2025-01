Siltronic Aktie News: Siltronic steigt am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 44,26 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 44,26 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 44,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,34 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 32.633 Aktien.

Am 16.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 110,01 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,681 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,60 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 24.10.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 357,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 349,10 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Am 10.03.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,21 EUR fest.

