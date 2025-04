Blick auf Siltronic-Kurs

Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag im Plus

22.04.25 12:06 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 33,62 EUR.

Wer­bung

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 33,62 EUR. Bei 33,66 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.339 Siltronic-Aktien umgesetzt. Am 27.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 79,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 137,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 5,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00 EUR an. Am 06.03.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Siltronic hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 360,60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 356,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 01.05.2026. Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,613 EUR je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren bedeutet Erste Schätzungen: Siltronic gewährt Anlegern Blick in die Bücher Chipaktien wie Infineon, AIXTRON und ASML im Aufwind: Markt reagiert auf temporäre Zoll-Ausnahmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com