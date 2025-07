Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag tiefer

So bewegt sich Siltronic

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 44,18 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,3 Prozent auf 44,18 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,14 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.131 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 79,10 EUR markierte der Titel am 02.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 79,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 27,57 Prozent sinken.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 EUR.

Am 30.04.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,86 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 345,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Siltronic die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,816 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

