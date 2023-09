Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 74,00 EUR.

Um 15:50 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 74,00 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 74,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.072 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,25 EUR) erklomm das Papier am 08.02.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,91 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,67 EUR an.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 417,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

XETRA-Handel Das macht der TecDAX am Mittag

Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start schwächer

Verluste in Frankfurt: TecDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels