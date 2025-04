Siltronic Aktie News: Siltronic springt am Mittag hoch

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,3 Prozent auf 36,50 EUR.

Das Papier von Siltronic legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,3 Prozent auf 36,50 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 36,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 35,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.601 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 27.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 119,04 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Kursverlust von 12,33 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,132 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,40 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 06.03.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 360,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 356,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siltronic dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,980 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: Siltronic gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chipaktien wie Infineon, AIXTRON und ASML im Aufwind: Markt reagiert auf temporäre Zoll-Ausnahmen