Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Nachmittag ins Plus

Siltronic im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 37,10 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:44 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 37,10 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,18 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 36,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.887 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,21 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 32,00 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,75 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,132 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,17 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 30.04.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,86 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 345,80 Mio. EUR im Vergleich zu 343,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,579 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen

Bodenbildungsversuch: Aktien von AIXTRON und Siltronic stark

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren