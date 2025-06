Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Montagvormittag fester

Siltronic im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 36,66 EUR.

Um 09:03 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 36,66 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 36,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 36,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 1.413 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,10 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (32,00 EUR). Abschläge von 12,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,132 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,17 EUR für die Siltronic-Aktie.

Siltronic ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,86 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 345,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,579 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

