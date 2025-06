Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Kurs der Siltronic

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 37,44 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 37,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 37,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.185 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 111,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 14,53 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,132 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,17 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Siltronic hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,86 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 345,80 Mio. EUR – ein Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,579 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen

Bodenbildungsversuch: Aktien von AIXTRON und Siltronic stark

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren