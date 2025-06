Siltronic Aktie News: Siltronic macht am Freitagmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 37,56 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:37 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 37,56 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.799 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 110,60 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 17,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,132 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,17 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 30.04.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,579 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

