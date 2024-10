Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag behauptet

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 59,80 EUR.

Die Siltronic-Aktie bewegte sich um 15:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 59,80 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 60,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 59,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,80 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 34.231 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 57,19 Prozent wieder erreichen. Bei 59,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 0,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,622 EUR je Siltronic-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Am 25.07.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 351,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 403,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 28.10.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,846 EUR je Siltronic-Aktie.

