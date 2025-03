Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag gesucht

Siltronic im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 47,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 3,3 Prozent auf 47,30 EUR. Bei 47,42 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 46,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.821 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,85 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.02.2025 Kursverluste bis auf 36,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 22,96 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,175 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,60 EUR.

Am 06.03.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic ebenfalls 1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 360,60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 356,60 Mio. EUR umsetzen können.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siltronic.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,139 EUR je Aktie ausweisen dürften.

