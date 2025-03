Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 47,58 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 47,58 EUR zu. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,64 EUR zu. Bei 46,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 20.963 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 82,53 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 36,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 23,41 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,175 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 06.03.2025 vor. Siltronic hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 360,60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 356,60 Mio. EUR eingefahren.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 01.05.2026.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,139 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: Das macht der TecDAX mittags

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Verlustzone