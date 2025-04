Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 37,48 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 15:52 Uhr 3,3 Prozent. Bei 37,48 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 36,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.604 Siltronic-Aktien.

Am 27.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 113,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 17,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,132 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,40 EUR.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 1,01 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 360,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 356,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,980 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: Siltronic gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chipaktien wie Infineon, AIXTRON und ASML im Aufwind: Markt reagiert auf temporäre Zoll-Ausnahmen